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Gündem Mardin'de feci kaza: 7'si öğretmen çok sayıda yaralı var
Gündem

Mardin'de feci kaza: 7'si öğretmen çok sayıda yaralı var

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralıların 7'sinin öğretmen olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 15:57:00 - 2021-06-17 16:02:10
Mardin'de feci kaza: 7'si öğretmen çok sayıda yaralı var

Olay, Mardin-Midyat karayolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan pikap, öğretmen servisine arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile öğretmenler M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B. ve O.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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