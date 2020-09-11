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Aktüel Mardin’de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Aktüel

Mardin’de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:18:33 -
Mardin’de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

MARDİN (AA) - Mardin'de İlim Yayma Cemiyeti, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Mardin Adliyesi önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan Ensar Vakfı Mardin Şube Başkan Zeynel Tepe, imam hatip okullarının önemine değindi.

İmam hatip okullarının bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle milyonlarca mensubu olan geniş bir aile olduğuna dikkati çeken Tepe, "Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile imam hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez." dedi.

"Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullanan Tepe, şunları kaydetti:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki; davranışları, ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İlim Yayma Cemiyeti olarak bu iftiralara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve Mütercimler ile hukuk önünde hesaplaşacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu okullardan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan, imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."


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