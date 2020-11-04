Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Ömerli ilçesinde elektrik direğine çalışma yapmak için çıkan 2 işçinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Bu sırada akıma kapılan işçilerden Ahmet Aslan yaşamını yitirdi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi'ndeki elektrik direğine çalışma yapmak için çıkan 2 işçinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti.
Bu sırada akıma kapılan işçilerden Ahmet Aslan yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.