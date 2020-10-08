  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Mardin'de ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:14:22 -
Mardin'de ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 2 yıl önce ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acırlı Mahallesi'nde 2018 yılında yıkık duvarların arasına gizlenmiş 3 bidonda atlete ve ayrı ayrı 66 kağıda sarılı vaziyette ele geçirilen 2 kilo 90 gram esrar ile ilgili inceleme yapıldı.

Atlet ve kağıtlarda parmak izi tespit edilen M.A. ve Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Sabuh" ile arama yaptı.

Aramada 361 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Medya

Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin..
Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı. ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay