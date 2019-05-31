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Mardin’de “Dünya Kudüs Günü”nde İsrail’e tepki yürüyüşü

Mardin’de "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla İsrail’e tepki yürüyüşü düzenlendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:24
Mardin’de “Dünya Kudüs Günü”nde İsrail’e tepki yürüyüşü

Mardin’de "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla İsrail’e tepki yürüyüşü düzenlendi.


Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen Mardin Dostluk Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dövizler ile ABD ve İsrail’e tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan İbrahim Polat, Müslümanların ilk kıblesi Mescid–i Aksa ve Filistin topraklarının siyonist terör şebekesinin işgali altında olduğunu belirterek, sessiz ve tepkisiz kalındıkça işgalin her gün biraz daha yayıldığını burguladı. Polat, “Müslümanların çekişmeye, çatışmaya ve parçalanmaya devam ettiği müddetçe dünya müstebitlerinin iştahının kabaracağı ve pervasızca yeni katliamları işleyecekler. Kudüs ne sadece Filistin toprağıdır ne de Arapların vatanı. Kudüs bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesidir. Bu gerçek dolayısıyla mukaddes toprakları savunmak ve işgali sonlandırmak da hepimizin öncelikli vazifesidir. Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabettir. Bugün Kudüs’ü her zamankinden daha çok gündemde tutmalı ve hürriyeti için mücadele etmeliyiz. Küresel küfür güçleri, en küçük zaman dilimini dahi Kudüs’ü Yahudileştirme gayreti ile plan ve projeler geliştirmektedir. Kudüs’ün küresel bir saldırı altında olduğunu görmeliyiz. Zalimler topluluğu tüm imkanları ile İslam ümmetini hedef almışken bizlerin tepkisizce oturması büyük bir vebaldir” dedi.


Müslümanların kardeşliğine dikkat çeken Polat, “Biz kendi aramızda birlik kuramazsak bu zillet hali ve yaşadığımız bu acılar katmerlenerek devam edecektir. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda, ümmetin içinde bulunduğu hali, Kudüs davasını ve kendi sorumluluğumuzu çok daha fazla düşünmeli, bol bol dua etmeli, Müslümanların birlik ve beraberliği için harekete geçmeliyiz. İslam coğrafyasındaki işgal, savaş ve kutsallarımızın ayaklar altına alınması artık son bulsun. Müslümanların kanlarını akıtmaya kimse cesaret edemesin. Artık Müslümanlar olarak kendimize gelelim ve bu mezalime son verecek adımlar atalım. Başta Batılı devletler olmak üzere dünyanın üç maymunu oynadığı zulümlere karşı, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak ilahi bir farizadır. Selahaddin-i Eyyubi’nin bizlere emanet bıraktığı mukaddes davaya sahip çıkmak aynı zamanda bizler için en büyük mirastır diye konuştu.


Basın açıklamasının ardında İsrail ve ABD’yi kınayan sloganlar ile grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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