Mardin’de doktorların erken teşhisi hayat kurtardı

Mardin’de 31 yaşındaki bir kadın hastaya dış gebelik tanısı konuldu. Kapalı yöntemle ameliyat edilen kadın, sağlığına kavuştu.

Mardin’de bir kadında oluşan dış gebelik, doktorların erken tanısı sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdirildi. Kapalı yöntemle ameliyat edilen kadın, bir gün sonra hastaneden taburcu oldu.

Konu ile ilgili Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dış gebeliğin rahmin alınmasına hatta kişinin ölümüne bile neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, “Bizler bu ameliyatı kapalı bir şekilde gerçekleştirerek hastanın rahmini almaya ve kan takmaya gerek duymadan başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olup hastayı bir gün gözetim altında tuttuktan sonra şifa ile taburcu ettik. Kapalı olarak gerçekleşen operasyon sayesinde hastada daha az kanama miktarı, daha az ağrı meydana gelmiş olup enfeksiyon oluşmadan ameliyat başarılı bir şekilde sonlanmıştır” denildi.