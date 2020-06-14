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Mardin'de dini duyguları istismar ederek yardım toplayan 4 kişiye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:12:51 -
Mardin'de dini duyguları istismar ederek yardım toplayan 4 kişiye gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşın dini duygularını istismar ederek yardım toplayan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Söğütözü Mahallesi'nde iki araçla Ö.Ç, R.T, F.T. ve Z.T'nin türbe yapımına destek adı altında vatandaştan para ve buğday alıp dini içerikli kitap dağıttıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin aracında 210 dini içerikli kitap ile 600 kilogram buğday ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin "Kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık" gibi birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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