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Mardin'de çocuklar 23 Nisan'da 2020 fidan dikti

2020-04-23 10:10:00 -
Mardin'de çocuklar 23 Nisan'da 2020 fidan dikti

MARDİN(AA) - Mardin'de kırsal mahallede oturan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2020 fidanı toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler başkanlığındaki ekipler, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evde kalan çocukları ziyaret etti.

Artuklu ilçesindeki Küçükköy ve Çukuryurt mahallelerinde çocuklara tişört veren ekipler, onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Ekipler, hediye ettikleri 2020 fidanı da çocuklarla birlikte toprakla buluşturdu.

Dinler, bu zor günlerde evlerinde kalan çocukları bir nebze de olsa mutlu etmek istediklerini kaydetti.


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