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Aktüel Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:16:26 -
Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışların hızlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı.

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