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Yerel Mardin’de bir haftada 21 firari hükümlü yakalandı
Yerel

Mardin’de bir haftada 21 firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 14:16:00 -
Mardin’de bir haftada 21 firari hükümlü yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari yakalandı.

8-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında aranan suçluların yakalanması için yapılan çalışmalarda toplam 40 şahıs yakalandı. Bunlardan 21’i emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yakalanan şahıslar arasında; nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 12 yıl 2 ay ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. (İLKHA)

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