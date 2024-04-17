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Siyaset Mardin’de, belediye meclisi toplantısında büyük rezillik! Bu nasıl bir utanmazlık böyle
Siyaset

Mardin’de, belediye meclisi toplantısında büyük rezillik! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Yeniakit Publisher
2024-04-17 15:24:00 -
Mardin’de, belediye meclisi toplantısında büyük rezillik! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Mardin Büyükşehir Belediyesi ilk Meclis toplantısı gergin başladı. AK Parti Grubu'nun İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talebini Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde "böyle bir madde yok" diyerek reddetti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ilk Meclis toplantısı gergin başladı. AK Parti Grubu'nun İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talebini Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde "böyle bir madde yok" diyerek reddetti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve HDP’li meclis üyeleri arasından saygı duruşu ile İstiklal Marşı tartışması yaşandı. 

AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talebine Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde böyle bir madde yok diyerek kabul etmedi.

"Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak siliniyor"

Toplantıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Şahin, "Çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklanıyor. Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak siliniyor. AK Partililer ayağa kalkarak İstiklal Marşı okuyor ve saygı duruşunda bulunuyor. DEM’li üyeler oturdukları yerden onları izliyor." ifadelerine yer verdi.
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