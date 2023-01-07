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Yerel Mardin’de bebeğin ölümüne neden olan TIR sürücüsü...
Yerel

Mardin’de bebeğin ölümüne neden olan TIR sürücüsü...

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde tırın altında kalan bebeğin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:09:00 -
Mardin’de bebeğin ölümüne neden olan TIR sürücüsü...

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde tırın altında kalan bebeğin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Artuklu ilçesine bağlı Kumlu mahallesinde evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçen ve aracın hareket etmesiyle hayatını kaybeden 15 aylık Hicran Bozkurt’un ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan sürücü M.B.’nin ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

16 aylık Hicran Bozkurt, evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçmiş, bebeği fark etmeyen şoför M.B. aracı hareket ettirmişti. Çevredekilerin çağırışlarıyla M.B. aracı durdurmuş, tırın altında kalan bebek kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. (İLKHA)

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