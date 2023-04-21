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Yerel Mardin'de bayram namazı sevinç ve esenlikle kılındı
Yerel

Mardin'de bayram namazı sevinç ve esenlikle kılındı

Yeniakit Publisher
2023-04-21 09:13:00 -
Mardin'de bayram namazı sevinç ve esenlikle kılındı

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Mardin'in Artuklu ilçesinin Ortaköy Mahallesinde de bayram namazı coşkuyla eda edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Mardin'in Artuklu ilçesinin Ortaköy Mahallesinde de bayram namazı coşkuyla eda edildi.

Bayram namazı, Ortaköy Büyük Camiinde kılındı.

Tüm Müslümanları bir araya getiren, küsleri barıştıran bir bayramın sevincine daha vesile olan Ramazan Bayramı namazı, büyük bir coşkuyla kılındı.

7'den 70'e her yaştan Müslüman, sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutarak, camileri doldurdu.

İmam tarafından okunan hutbede Müslümanların ancak kardeş olduklarını, kardeşliğin önemi hakkında cemaate önemli tavsiyelerde bulunuldu.
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Bayram namazının ardından yapılan dua ve bayramlaşmadan sonra kabir ziyaretleri de yapıldı. (İLKHA)

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