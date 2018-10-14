Mardin'de bariyerlere çarpan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Yeni Yol Caddesi hava radarı yokuşunda bisikleti ile ilerleyen ve kimliği belirlenemeyen şahıs, hakimiyetini kaybetti. Takla atarak kafasını bariyerlere çarpan kişi ağır yaralandı.

Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kimlik tespiti ve otopsi çalışması için ceset Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.