0553 313 94 23

Mardin'de babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit olduğu saldırıda yaralanan 37 yaşındaki güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen’in babası Mehmet Ekmen’in de tam 26 yıl önce, 37 yaşında PKK’lı teröristler tarafından şehit edildiği öğrenildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
Mardin'de babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

Mardin’in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 

13 EYLÜL 1993

Abdullatif Ekmen’in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen’in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen’in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
  1. Mardin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği Toplantısı
    1. Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği..
    2. Temel Karamollaoğlu'ndan Akşener'e:..
    3. Polonya’da geyikten sürücü adayına..
    4. Erciş’te ‘Teröre Lanet’ mitingi
    5. Blaundus Antik Kentinde arkeolojik..
    6. Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
    7. Canikli, Halk Ekmek zammını..
    8. Eskişehir'de kan donduran olayda..
    9. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    10. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    11. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    12. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    13. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    14. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    15. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    16. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    17. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    18. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    19. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    20. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...