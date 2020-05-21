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Mardin'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:37:48 -
Mardin'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 12 Mayıs'ta alınan kararlar kapsamında ikinci bir karara kadar "açık alanlar da dahil olmak üzere" tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması (en az 3 adım) ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına, tedbirlere ilişkin kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 72'inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması kararlaştırıldı."

Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

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