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Yerel Mardin'de 6 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Yerel

Mardin'de 6 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-02 17:47:00 -
Mardin'de 6 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında bulunan bazı bölgeler, 15 gün süre ile 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında bulunan bazı bölgeler, 15 gün süre ile 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'in Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 01 Şubat 2024 (dahil)-15 Şubat 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." denildi. (İLKHA)

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