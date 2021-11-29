Mardin’de 45 PKK işbirlikçisi yakalandı
Mardin’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu, çukur/barikat eylemlerine katıldığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
45 şüphelinin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.