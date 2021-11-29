  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mardin’de 45 PKK işbirlikçisi yakalandı
Gündem

Mardin’de 45 PKK işbirlikçisi yakalandı

Mardin’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu, çukur/barikat eylemlerine katıldığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:25:00 -
Mardin’de 45 PKK işbirlikçisi yakalandı

45 şüphelinin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”
Siyaset

“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde önerilen “4+4+4 asla devam etmemeli” maddesine AK Parti Grup Başkanv..
O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti
Dünya

O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti

Etiyopya'nın Afar bölgesinin Şifra şehrini Tigraylara karşı savunmasını büyük bir zafer olarak sunması olay oldu.
Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı
Ekonomi

Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini belirterek "Merkez Bankası ne d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay