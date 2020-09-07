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Gündem Mardin’de 2 mahalle ve mezrada karantina uygulanıyor
Gündem

Mardin’de 2 mahalle ve mezrada karantina uygulanıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 2 mahalle ile 2 mezranın karantinaya alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 02:48:00 - 2020-09-07 05:56:24
Mardin’de 2 mahalle ve mezrada karantina uygulanıyor

Mardin Valiliği tarafından verilen bilgiye göre, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ile Karasu mezralarında mevsimsel tarım işçilerinin sirkülasyonun yoğun olduğu ve bu işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine gelmeleri nedeniyle koronavirüs taramaların yapılacak olması nedeniyle 7 gün karantinaya alınacak.

Valilik ayrıca, Kocakent mahallesinde de koronavirüs tanılı vatandaşların sayısının yüksek olduğu ve giderek artmasından dolayı mahallenin karantinaya alındığını duyurdu. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, giriş ve çıkışları kapattı.

Son günlerde dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakaları hızla artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da karantina kurallarına uyulmadığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son uyarısında gençlerden kurallara riayet etmelerini istemişti.

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