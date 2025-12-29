Mardin Valiliği de duyurdu! Valiliklerden peş peşe açıklama geliyor

Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (29 Aralık Pazartesi), kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kent genelinde beklenen kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Valiliği tarafından yarın (29 Aralık Pazartesi) il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilik, şu ifadelere yer verdi: “Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır.”