  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Hamas yeni liderini seçmeye hazırlanıyor: Haniyye ve Sinvar sonrası...

Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum

Keşke yardımcını da götürseydin umreye Tanju! O da senin gibi alkolü bırakıp böyle rezil olmazdı

Terörist Netanyahu’nun sır küpü patlatıldı! Utanç verici ahlaksızlıklar, şantaj, rüşvet…

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

İsrail’in Somaliland ısrarının arkasından “Türkiye planı” çıktı!

65 ilde zehir tacirlerine operasyon! 768 şüpheli yakalandı

Suriye'de Alevi kışkırtmasının sebebi belli oldu: Biz de federasyon istiyoruz!

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti
Yerel Mardin Valiliği de duyurdu! Valiliklerden peş peşe açıklama geliyor
Yerel

Mardin Valiliği de duyurdu! Valiliklerden peş peşe açıklama geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mardin Valiliği de duyurdu! Valiliklerden peş peşe açıklama geliyor

Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (29 Aralık Pazartesi), kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (29 Aralık Pazartesi), kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kent genelinde beklenen kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Valiliği tarafından yarın (29 Aralık Pazartesi) il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

 

Valilik, şu ifadelere yer verdi: “Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır.”

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor

Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor
Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Yerel

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

Aktüel

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi
Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi

Dünya

Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23