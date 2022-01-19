Kar yağışı sebebiyle pek çok öğrenci 20 Ocak Perşembe günü hangi illerde, ilçelerde okulların tatil olacağını merak ediyor. Hangi illerde okullar tatil edildi?

Mardin Şanlıurfa Diyarbakır okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Mardin

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini belirtti. Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.