  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Mardin Şanlıurfa Diyarbakır okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe
Eğitim

Mardin Şanlıurfa Diyarbakır okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

İşte kar tatili olan iller 20 Ocak | Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok öğrenci ve aile 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, yarın Mardin’de okulla rtatil mi? Şanlıurfa okulların tatil olduğu ilçeler? Diyarbakır okullar var mı 20 Ocak?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:49:00 -
Mardin Şanlıurfa Diyarbakır okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Kar yağışı sebebiyle pek çok öğrenci 20 Ocak Perşembe günü hangi illerde, ilçelerde okulların tatil olacağını merak ediyor. Hangi illerde okullar tatil edildi?

Mardin Şanlıurfa Diyarbakır okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Mardin

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini belirtti. Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

Kar tatili valilik açıklama! Hangi illerde okullar tatil İstanbul, Ankara, Giresun, Rize, Gaziantep?
Kar tatili valilik açıklama! Hangi illerde okullar tatil İstanbul, Ankara, Giresun, Rize, Gaziantep?

Eğitim

Kar tatili valilik açıklama! Hangi illerde okullar tatil İstanbul, Ankara, Giresun, Rize, Gaziantep?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay