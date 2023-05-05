Mardin mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti! 'Hesabını soracağız'
HDP'li Ahmet Türk partisinin Mardin mitinginde ortaya çıktı.
HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitingde konuşan HDP'li Türk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer Millet İttifakı bileşenlerini tehdit etti.
Ahmet Türk, "Evet bugün bir Millet İttifakı var, partimiz Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı." dedi.
Türk, sözlerinin devamında destekleyeceklerini söylediğini Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti:
Ama herkes şunu bilsin. Yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız.
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