Mardin Midyat’ta taşınmazlar satılacak
Midyat Milli Emlak Şefliği’nce Mardin ili, Midyat ilçesi Güven, Acırlı ve Yenice mahallelerinde bulunan taşınmazlar ihale usulü ile satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre nitelikleri ilanla duyurulan taşınmazların, Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon marifeti ile 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışa çıkarıllacak.
İhale Midyat Milli Emlak Şefliği Makam Odasında toplanacak komisyon marifeti ile ihale usulü uygulanarak 14.12.2021 tarih ve saat 09:00’da yapılacak.
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