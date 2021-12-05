  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mardin Midyat’ta taşınmazlar satılacak
Ekonomi

Mardin Midyat’ta taşınmazlar satılacak

Midyat Milli Emlak Şefliği’nce Mardin ili, Midyat ilçesi Güven, Acırlı ve Yenice mahallelerinde bulunan taşınmazlar ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 13:50:00 -
Mardin Midyat’ta taşınmazlar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre nitelikleri ilanla duyurulan taşınmazların, Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon marifeti ile 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışa çıkarıllacak.

İhale Midyat Milli Emlak Şefliği Makam Odasında toplanacak komisyon marifeti ile ihale usulü uygulanarak  14.12.2021 tarih ve saat 09:00’da yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık
Medya

Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nın 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşadıkları ile izleyicileri üzüntüye boğan Veys..
Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
Gündem

Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. ..
Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı!
Gündem

Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı!

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DEVA Partili Metin Gürcan'ın tutuklanmasından sonra, soruşturmayı geniş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay