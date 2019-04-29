Mardin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye darbe
Mardin merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, özel öğretmenlik yaptığı belirtilen Süleyman E, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Halil İbrahim B, memur Sevda A. Mardin'de, mağaza yöneticisi Barış A. Şanlıurfa'da, meslekten ihraç edilen eski polis Burak B. Ankara'daki adresinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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