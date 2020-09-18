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Ekonomi Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatında yüzde 75 gerçekleşme sağlandı
Ekonomi

Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatında yüzde 75 gerçekleşme sağlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda yaklaşık 530 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:48:23 -
Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatında yüzde 75 gerçekleşme sağlandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatında yüzde 75 gerçekleşme sağlandığını ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla yaklaşık 530 bin dekar alanın sulanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Mardin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, Mardin'in Derik ilçesinde yapımı devam eden Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatı işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "Mardin depolaması işi kapsamında toplamda 834 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, iş iki kısma ayrılmıştır. Birinci Kısım inşaatında çalışmalar aralıksız devam ederken, sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda yaklaşık 530 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Mardin Depolaması inşaatının tamamlanması sayesinde bölgede yapılacak sulu tarımla ürün kalitesinde ve çeşitliliğinde artış olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Arazilerin suyla buluşmasıyla ekonomik olarak rahatlayacak yöre halkı kendi kendine yetecek. Böylece, yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp büyükşehirlere göç etmelerinin önüne geçilecek. Bununla birlikte Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatının tamamlanması sayesinde bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 373 milyon 120 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor."

- Proje neyi kapsıyor?

Öte yandan, Mardin Depolaması ile Atatürk Barajı'ndan sulama mevsimi dışında Şanlıurfa Tüneli, Yukarı Harran Ana Kanalı ve Mardin Ana Kanalı vasıtasıyla alınacak suyun pompa istasyonuyla Mardin Depolaması'na basılması ve yine aynı pompa istasyonu marifetiyle sulama mevsiminde Mardin Depolaması birinci, ikinci ve üçüncü kademe pompaj sulamalarına verilmesi amaçlanıyor.

Mardin Depolaması ve sulama inşaatlarının tamamlanmasıyla toplamda birinci kademenin bitmesiyle yaklaşık 530 bin dekar, ikinci kademesinin tamamlanmasıyla da toplamda 834 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Böylece, 2020 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 587 milyon 404 bin lira katkı sağlanması öngörülüyor.

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