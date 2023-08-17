  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile tarım arazileri suya kavuştu
Tarım

Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile tarım arazileri suya kavuştu

Yeniakit Publisher
2023-08-17 09:10:00 -
Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile tarım arazileri suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suya kavuştuğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suya kavuştuğunu belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından kanalın görüntüleri paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile Şanlıurfa ve Mardin’de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu.

221 kilometre uzunluğundaki dev eser, tarımsal üretimdeki gücümüze güç katıyor." (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23