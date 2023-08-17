Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile tarım arazileri suya kavuştu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suya kavuştuğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suya kavuştuğunu belirtti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından kanalın görüntüleri paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:
"Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile Şanlıurfa ve Mardin’de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu.
221 kilometre uzunluğundaki dev eser, tarımsal üretimdeki gücümüze güç katıyor." (İLKHA)
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