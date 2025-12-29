Mardin beyaza büründü! Şehir merkezinde ve ilçelerde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

  • İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir üst üste yaptığı uyarıların ardından, dondurucu soğuklarla birlikte beklenen kar yağışı Mardin’e ulaştı.

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından Mardin merkez ve tüm ilçeleri sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.

Kentte yaşam durma noktasına gelirken, valilik koordinesindeki ekipler karla mücadele için teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanma nedeniyle birçok karayolu ulaşıma kapandı.

Hazırlıksız yakalanan onlarca araç yollarda mahsur kalırken, kayganlaşan zemin nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, il genelindeki durumu anlık olarak takip etmek üzere Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) biriminin başına geçti.

Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile birlikte çalışmaları koordine eden Vali Akkoyun, ana arterler, hastane güzergahları ve kırsal mahalle yollarının açık tutulması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışma talimatı verdi. Vali Akkoyun yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin üzerindedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalıdır," diyerek kış şartlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

