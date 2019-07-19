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Mardin Artuklu Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları ne zaman 2019

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı Mardin Artuklu Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları için Resmi Gazete kararı açıklandı. Peki Mardin Artuklu Üniversitesi için kimler başvuruda bulunacak, başvuru şartları ne olacak ve hangi branşlarda Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi alacak?

19 Temmuz 2019 Cuma 17:05
Mardin Artuklu Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları ne zaman 2019

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı Mardin Artuklu Üniversitesi araştırma görevlisi başvuruları için Resmi Gazete kararı açıklandı. Peki Mardin Artuklu Üniversitesi için kimler başvuruda bulunacak, başvuru şartları ne olacak ve hangi branşlarda Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi alacak?

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi başvuru için istenen belgeler

1-Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/personel_daire_baskanligi/ebuhuzeyfe_form/akademik/ogr_bas_2.docx adresinden ulaşılabilir.)

2-Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter veya Resmi Kurum onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini

gösteren onaylı belge).

3-Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

4-ALES Belgesi.

5-Lisans Transkripti Noter veya Resmi Kurum onaylı

6-Özgeçmiş

7-Yabancı Dil Belgesi

8-Araştırma Görevlisikadrolarına başvuranlar için yükseklisans/doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-Nüfus cüzdanı sureti

1-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2-Belgesi eksik olan veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuru süresi içerisinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

4-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir

6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:05
  1. İstanbul
  2. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman 2019
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