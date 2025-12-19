  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı

Trafik teröristi yakalandı! Kırmızı ışıkta facia

Bilal Erdoğan: Suriye’yi ateşe atanlar birkaç kez bizi de ateşe atmayı denedi

İspanya’dan savunmada dev hamle: Airbus ile 100 helikopterlik tarihi anlaşma

Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti

Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğilmedik, bükülmedik, dimdik Filistin halkının yanındayız!

Terörsüz Türkiye hedefinde sona gelindi! Rapor Erdoğan'a sunuldu

Almanya'dan Putin kızdıracak Rusya tehdidi

Uzun süredir ortalıkta görünmüyordu! Veyis Ateş hakkında flaş gelişme
Gündem Epstein dosyasında perde aralanıyor! Yeni fotoğraflar ortalığı karıştırdı!
Gündem

Epstein dosyasında perde aralanıyor! Yeni fotoğraflar ortalığı karıştırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Epstein dosyasında perde aralanıyor! Yeni fotoğraflar ortalığı karıştırdı!

ABD’de uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Jeffrey Epstein dosyası yeni gelişmelerle yeniden gündeme geldi. ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokrat üyeler, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılama sürecinde cezaevinde ölü bulunan milyarder Epstein’in albümünden yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan kareler, dosyanın henüz kapanmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'ın albümünden elde edilen yaklaşık 70 fotoğrafı daha yayımladı.

California Milletvekili Robert Garcia, yaptığı açıklamada, "Denetim Kurulu Demokratları, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak için Epstein'in geçmişine ait fotoğraf ve belgeleri yayımlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Garcia, yeni görsellerin, ABD Adalet Bakanlığının elinde tam olarak ne olduğuna dair "daha fazla soru işareti uyandırdığını" söyledi.

Yeni paylaşılan fotoğraf seçkisi arasında, milyarder iş insanı Bill Gates'in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği, diğer bir karede ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin bir uçakta Epstein ile seyahat ettiği görüldü.

 

Fotoğraflardan birinde Ukrayna uyruklu bir kadının pasaport bilgileri yer alırken, diğer bir fotoğrafta "Kızların tanesi 1000 dolar... Belki birileri J için uygun olur?" dediği dijital yazışmanın ekran görüntüsüne rastlandı.

Söz konusu fotoğraflar arasında ayrıca Litvanya, Ukrayna, Çekya ve Rusya vatandaşı kadınlara ait pasaportlar yer alırken Demokratlar tarafından, isim bilgileri karalanmış bu pasaport sahiplerinin "Jeffrey Epstein ve suç ortaklarının ilişki kurduğu kadınlar" olduğu öne sürüldü.

Komitenin Demokrat üyeleri, geçen hafta, Epstein'in albümünden ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, oyuncu ve yönetmen Woody Allen ve yine Bill Gates'e ait fotoğrafların da bulunduğu bir seçki paylaşmıştı.

ABD medyasındaki haberlerde, paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

 

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

 

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

 

İspanya'dan ABD'ye "UCM" resti: "Mahkemenin bağımsızlığına saldırıdır!"
İspanya'dan ABD'ye "UCM" resti: "Mahkemenin bağımsızlığına saldırıdır!"

Dünya

İspanya'dan ABD'ye "UCM" resti: "Mahkemenin bağımsızlığına saldırıdır!"

Güney Afrika’nın ABD mülteci başvuru merkezine operasyonu gerilime yol açtı
Güney Afrika’nın ABD mülteci başvuru merkezine operasyonu gerilime yol açtı

Dünya

Güney Afrika’nın ABD mülteci başvuru merkezine operasyonu gerilime yol açtı

ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı
ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı

Dünya

ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı

TikTok’ta kritik devir! ABD operasyonlarında yeni dönem başladı!
TikTok’ta kritik devir! ABD operasyonlarında yeni dönem başladı!

Gündem

TikTok’ta kritik devir! ABD operasyonlarında yeni dönem başladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23