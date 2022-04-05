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Biyografi Marcelo Vieira kimdir? Marcelo nereli kaç yaşında? Marcelo hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Marcelo Vieira kimdir? Marcelo nereli kaç yaşında? Marcelo hangi takımlarda oynadı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan Marcelo'yu gündemine aldı. Peki Marcelo kimdir? Marcelo nereli kaç yaşında? Marcelo hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe’nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Marcelo’nun hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:17:00 - 2022-04-05 15:17:45
Marcelo Vieira kimdir? Marcelo nereli kaç yaşında? Marcelo hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan Marcelo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, savunmanının solunu Brezilyalı yıldız ile güçlendirmeyi hedefliyor. Peki Marcelo Vieira kimdir, nereli kaç yaşında?

Marcelo Vieira kimdir?

Marcelo Vieira da Silva Júnior 12 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Brezilyalı futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. 12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir. 12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı ve Real Madrid'e transfer oldu. Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır. 2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır. Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.

Marcelo Vieira

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