Marcelo ve Jesus Süper Lig'e geliyor

Jesus- Fenerbahçe anlaşmasında sona yaklaşılırken, Portekiz basınının da ilgisi Sarı-Lacivertliler’e çevrildi. Ülke medyasında hemen her gün Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri yer alıyor.

Portekiz’den gelen son iddia ise taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak cinsten. A Bola’nın muhabiri Irene Palma, gazetesinin YouTube kanalında flaş bir haberi izleyenlerle paylaştı. Palma, “İnanabiliyor musunuz! Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek” ifadelerini kullandı.

3 milyon Euro maaş

Palma’nın bu sözleri, gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe, daha önce de Brezilyalı yıldızı transfer etmek istemiş ancak oyuncu Real Madrid’de kalma kararı almıştı. 34 yaşındaki sol bek, Şampiyonlar Ligi Finali’nin ardından İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı. Marcelo’nun Sarı-Lacivertliler’den 3 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi. Dünyaca ünlü yıldız için, 2007 yılında Real Madrid’e imza atmak için ayrıldığı eski takımı Fluminense’nin de devrede olduğu kaydedildi. Bir başka iddiaya göre ise Marcelo’nun eşi, çocuklarının eğitimi için kocasının İspanya’da kariyerine devam etmesinden yana.