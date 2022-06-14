Marcelo kimdir? Marcelo nereli hangi takımda hangi mevkide? Marcelo hayatı, biyografisi:

Marcelo kimdir, nereli? Marcelo Vieira da Silva Junior,12 Mayıs 1988 tarihide Rio de Janeiro, Brezilya'da doğdu. Brezilyalı futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

Marcelo kariyeri:

12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir. 12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı ve Real Madrid'e transfer oldu. Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır. 2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır.

Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.