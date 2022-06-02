Fenerbahçe şampiyonluk özlemine son vermek için 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Real Madrid ile yollarını ayıran Marcelo ile yakından ilgilendiği gelen haberler arasında. Peki, Marcelo kaç yaşında?

Marcelo kimdir kaç yaşında? Marcelo Fenerbahçe’ye mi gelecek?

Marcelo Vieira da Silva Júnior 12 Mayıs 1988'de Brezilya'da dünyaya geldi. Sol bek mevkiinde görev alan Marcelo, 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. Marcelo, 2007 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Brezilyalı futbolcu Real Madri formasıyla 545 maça çıktı 38 gol atıp 103 asist yaptı. Marcelo, Brezilya Milli Takımı formasıyla 58 maça çıktı ve 6 gol attı.