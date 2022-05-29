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Spor Marcelo kaç yaşında kariyeri | Marcelo futbolu bıraktı mı?
Spor

Marcelo kaç yaşında kariyeri | Marcelo futbolu bıraktı mı?

Bir dönem ismi Fenerbahçe ile anılan Marcelo kariyeriyle ilgili önemli bir karar verdi. Pek çok kişi Marcelo'nun futbolu bırakıp bırakmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Marcelo futbolu bıraktı mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 10:30:00 -
Marcelo kaç yaşında kariyeri | Marcelo futbolu bıraktı mı?

Bir dönem adı Fenerbahçe ila anılan Marcelo’nın Real Madrid’ten ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Marcelo kaç yaşında kariyeri | Marcelo futbolu bıraktı mı?

Marcelo, Real Madrid'in ligin son haftasında oynadığı Real Betis maçında yedek kulübesinde yer aldı. Yedek kulübesinde görüntülen Marcelo'nun takım arkadaşı Lucaz Vazquez'e "Kulüp sözleşmemi yenilemeyecek. Kahretsin, ben iyi bir örnektim" dediği öğrenildi. Marcelo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de yedek kulübesinde yer aldı.

Marcelo, 12 Mayıs 1988'de dünyaya geldi. Brezilyalı futbolcu La Liga ekiplerinden Real Madrid'te forma giyiyor.Marcelo, Real Madrid formasıyla 545 maça çıktı. Söz konusu 545 maçta Marcelo 38 gol atıp 103 asist yaptı.

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