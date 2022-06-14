Yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin adı Real Madrid ile yollarını ayıran Marcelo ile anılmaya başladı. Peki, Marcelo Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Marcelo Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Fenerbahçe Marcelo'yu mu transfer edecek?

Marcelo, Real Madrid'e göz yaşları içerisinde veda etti. Brezilyalı futbolcu Türkiye sorularına ise Emekli olmayı düşünmüyorum. En azından şu an için değil. Hala üst seviyede oynayabileceğini düşünüyorum. İleride Real Madrid ile karşılaşmak mı? Problem olmaz. Madrid taraftarıyım ama aynı zamanda büyük profesyonelim" dedi.

"Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna, Marcelo "Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım)" cevabını verdi.

Marcelo kimdir kaç yaşında?

Marcelo Vieira da Silva Júnior 12 Mayıs 1988'de Brezilya'da dünyaya geldi. Sol bek mevkiinde görev alan Marcelo, 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı. Marcelo, 2007 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Brezilyalı futbolcu Real Madri formasıyla 545 maça çıktı 38 gol atıp 103 asist yaptı. Marcelo, Brezilya Milli Takımı formasıyla 58 maça çıktı ve 6 gol attı.