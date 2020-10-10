Maraş’ın tamamı açılmalı

Yeni Akit Ankara

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı, KKTC’deki Kapalı Maraş bölgesine yönelik açıklamada bulundu. Bölgenin büyük çoğunluğunun Osmanlı Vakıf mülkü olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

1974’te kurtarmıştık

“Maraş, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Halbuki 13 Ağustos 1974 tarihinde nihayete eren 2. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında TSK tarafından kurtarılmış olmasına rağmen hala iskâna kapatılmış durumdadır. Kapalı Maraş bölgesinde sadece bazı Rum mukimlerin gayrimenkulleri mevcut olmakla birlikte, bu hususta ilgili taraf Rum tarafı değil doğrudan mülk sahibi ailelerdir, çünkü kapalı Maraş’ın büyük çoğunluğu vakıf eseridir. Buna göre kapalı Maraş’ın sorumlusu KKTC Evkaf İdaresi’dir.”

Olumlu adımlara destek

Atılan adımların olumlu bulunduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle devam edildi: “Sayın Cumhurbaşkanı, Maraş sahillerinin halka açıldığını ifade ederken bunun tüm kapalı Maraş bölgesinin yeniden iskâna açılması anlamı taşımadığı ve sadece ‘Maraş sahili’ ile sınırlı bir söylem olduğu muhakkaktır. Burada parti olarak şunu ifade etmek isteriz ki, Vakıf malı olan ve zaman içerisinde Kıbrıs Rumları tarafından talan edilen bu bölgenin, asıl vakfiyelerin uluslararası mevzuata göre vakıf idaresine bırakılması ile ilgili adımların atılmasını bekliyoruz.”