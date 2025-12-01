İsrail Filistinlilerin ana su kaynağını kesti!

Doğu Ramallah'ta Yahudi çeteler, bölgedeki ana su kaynağının devre dışı kalmasına yol açtı. Birkaç Filistinli belde tamamen susuz kalırken ekipler, su akışını yeniden sağlamak için acil çalışma yürütüyor.

Ramallah'ın doğusunda yer alan Filistinli yerleşim alanları, pazar akşamı Yahudi çetelerin gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ciddi bir su krizine sürüklendi. Yahudi çeteler, Kafr Malik'in doğusundaki Ayn Samiyye bölgesinde bulunan 6 numaralı su kuyusuna saldırarak ana pompa sistemini devre dışı bıraktı.

Kudüs Su İdaresi, saldırının ardından kuyudaki su akışının tamamen durduğunu ve Ramallah'ın doğusunda bulunan pek çok Filistinli beldenin susuz kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kesintinin doğrudan bir sabotaj sonucu meydana geldiği ve ekiplerin kuyuyu yeniden işletmeye almak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Bölge halkı, özellikle Ayn Samiyye, Kafr Malik ve çevresindeki kırsal topluluklarda içme suyu ve günlük kullanım suyuna erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirirken, Yahudi çete saldırılarının son haftalarda belirgin şekilde arttığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana siyonist rejimin ABD ve Avrupa desteğiyle Gazze'de yürüttüğü soykırım savaşında, uluslararası çağrılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına rağmen katliam ve yıkım durmadı. Savaş boyunca 239 binden fazla Filistinli şehit oldu veya yaralandı; 10 binden fazla kişi kayıp durumda ve yüz binlerce insan ağır açlıkla karşı karşıya kaldı.

Ramallah çevresindeki su sabotajı ise işgal yönetimi ve Yahudi çetelerin, Batı Şeria'da Filistinlilerin temel yaşam kaynaklarını hedef alan sistematik saldırı zincirinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.