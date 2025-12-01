  • İSTANBUL
Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün
Ekonomi

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son günü bugün. Ödemeler, ilgili belediyelere doğrudan gidilerek veya e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Vergisini süresi içinde ödemeyen mükelleflere, her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz mallara sahip olan vatandaşların emlak vergisi ödemeleri için belirlenen yasal süre bugün sona eriyor. Vergi mükelleflerinin cezai durumla karşılaşmamak için gün sonuna kadar ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

 

ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

Mükellefler, vergi ödemelerini birden fazla kanal üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor:

  • Belediyeye Doğrudan Ödeme: Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin veznelerine gidilerek nakit veya kartla ödeme yapılabilir.

  • Online Ödeme (e-Devlet): e-Devlet sistemine entegre olan belediyeler için online ödeme imkanı da sunuluyor. Mükellefler, bu kanalı kullanarak sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabilir.

 

GECİKME ZAMMI UYGULANACAK

 

Yasal sürenin bitimine rağmen emlak vergisini ödemeyen mükelleflere gecikme zammı uygulanacak. Zamanında ödenmeyen vergi taksitleri için, ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı tahsil edilecek.

 

KİMLER VERGİDEN MUAF?

 

Emlak vergisinde muafiyet sağlanan bazı özel durumlar bulunuyor:

  • Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar.

  • Engelliler, gaziler.

  • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler.

Muafiyetten yararlanmak için taşınmazın brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut olması şartı aranıyor.

 

