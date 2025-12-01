Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün

Bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz mallara sahip olan vatandaşların emlak vergisi ödemeleri için belirlenen yasal süre bugün sona eriyor. Vergi mükelleflerinin cezai durumla karşılaşmamak için gün sonuna kadar ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Mükellefler, vergi ödemelerini birden fazla kanal üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor:

Belediyeye Doğrudan Ödeme: Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin veznelerine gidilerek nakit veya kartla ödeme yapılabilir.

Online Ödeme (e-Devlet): e-Devlet sistemine entegre olan belediyeler için online ödeme imkanı da sunuluyor. Mükellefler, bu kanalı kullanarak sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabilir.

GECİKME ZAMMI UYGULANACAK

Yasal sürenin bitimine rağmen emlak vergisini ödemeyen mükelleflere gecikme zammı uygulanacak. Zamanında ödenmeyen vergi taksitleri için, ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı tahsil edilecek.

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Emlak vergisinde muafiyet sağlanan bazı özel durumlar bulunuyor:

Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar.

Engelliler, gaziler.

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler.

Muafiyetten yararlanmak için taşınmazın brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut olması şartı aranıyor.