Avrupa ülkesinde son kararı halk verecek Kadınlara zorunlu askerlik

İsviçre'de seçmenlerin, erkeklere yönelik zorunlu askerliğin kadınları da kapsayacak şekilde toplum hizmetine dönüştürülmesini oyladığı bildirildi.

İsviçre'de seçmenlerin, erkeklere yönelik zorunlu askerliğin kadınları da kapsayacak şekilde toplum hizmetine dönüştürülmesini ve süper zenginlere iklimle mücadele için vergi getirilmesini oyladığı bildirildi.

İsviçre'de seçmenler, erkeklere yönelik zorunlu askerlik sisteminin kadınları da kapsayacak şekilde toplum hizmetine dönüştürülmesi ve iklimle mücadeleyi finanse etmek amacıyla süper zenginlere vergi getirilmesini oyladı. İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemine göre, herhangi bir konuyu halk oylamasına sunmak için 100 bin imza yeterli oluyor. Bu sistemle İsviçreliler birkaç ayda bir ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çok çeşitli konularda söz hakkı kullanıyor.

İsviçre hükümeti ve parlamentosu, seçmenlere bugünkü oylamada yer alan iki ulusal maddeyi de reddetme çağrısında bulundu. Hükümet, bu tekliflerin büyük maliyetler getireceğini ve ekonomiyi tehdit edebileceğini savundu.

