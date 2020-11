Maraş tarhanası yazın çerez kışın çorba olarak tüketiliyor

Kendine has üretim şekliyle diğer tarhanalardan ayrılan coğrafi işaret tescilli "Maraş tarhanası", yazın çerez, kışın ise çorba olarak tüketiliyor - Firik, çerezlik cips, çorbalık olarak üretilen, kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan Maraş tarhanası, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor