Maradona'nın formasına rekor fiyat!

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın İngiltere ile oynanan maçta eliyle attığı bu gol hafızalardan silinmedi.

1986 Dünya Kupası'ndaki mücadelede Arjantinli yıldızın giydiği forma rekor fiyata satıldı.

İngiltere'de düzenlenen açık artırmada forma yaklaşık 9 milyon 300 bin dolara yeni sahibinin oldu.

Yaklaşık bir aydır devam eden çevrim içi açık artırmada ismi açıklanmayan bir koleksiyoner Maradona'nın formasını satın aldı.

'Sporla ilgili en pahalı eser' ünvanı

Forma bir açık artırmada satılan sporla ilgili en pahalı eser ünvanının da sahibi oldu.

Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiliz kaleciyi eliyle attığı golle mağlup etti.

Maçın ardından Arjantinli yıldız, formasını eski İngiliz futbolcu Steve Hodge ile değiştirmiş; Hodge, formayı 2002 yılında İngiltere'deki Ulusal Futbol Müzesi'ne sergilenmesi için vermişti.

Maradona kaç yaşında öldü neden öldü?

Futbolun ikonik ismi geçirdiği kalp krizi nedeniyle 25 Kasım 2020'de, 60 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Maradona'nın vefatının ardından ölüm sebebi "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak gösterildi.