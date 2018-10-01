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Maradona, Messi'ye çağrı yaptı: Bırak ve asla geri dönme

Dünya futbolunun efsanesi Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmeyen Messi'ye tavsiyede bulundu: Milli takımı bırak ve asla geri dönme.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:25
Maradona, Messi'ye çağrı yaptı: Bırak ve asla geri dönme

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Lionel Messi'ye sahip çıktı. Son olarak ülkesinin Irak ve Brezilya'yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmeyen Messi'ye kucak açan Maradona, yıldız futbolcuya milli takımı bırakması için tavsiyede bulundu.

"Artık gitme dostum"

Clarin'e konuşan Maradona, her durumda Messi'nin suçlandığını belirterek, ''U-15 takımı kaybediyor, hata Messi'nin. Arjantin Ligi'nde fikstür kavgası çıkıyor, Messi suçlu. O hep suçlanıyor, hep!'' dedi. Messi'ye tavsiyede bulunan Maradona, ''Messi'ye söylüyorum; milli takımı bırak ve asla geri dönme. Gitme artık dostum. Gitme ki bakalım başa çıkabiliyorlar mı? Gerçekten büyük adamlar mıymış, görelim'' şeklinde ifadeler kullandı.

"Scaloni bir aptal"

Kendine has üslubuyla Messi'ye sahip çıkan Maradona, yine kendine özgü şekilde başka birini hedef aldı.Arjantin Milli Takımı'nın geçici çalıştırıcısı olan Lionel Scaloni, Maradona'dan nasibini aldı.

İşte efsane ismin açıklamaları: ''Scaloni bir aptal. Tam bir aptal gibi görünüyor. Eğer ben 10 numarayı Messi'ye verdiysem, 10 numarayı bir başkasına Messi'nin vermesi gerekirdi. Scaloni beni kızdırıyor. O, karakter olarak iyi bir çocuk. Gidip onunla beraber barbekü yaparım ama nasıl milli takımı ona emanet edebiliyoruz? O trafiği bile yönetemez.''

(Goal)

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:25
  1. Lionel Messi
  2. Messi
  3. Brezilya
  4. Arjantin

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