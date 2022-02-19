MAO'cu Perinçek şikayet etmişti! Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'e hapis cezası...

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Seyit Tümtürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kişisel bilgilerini sosyal medyadan paylaşmak suçuyla yargılandığı davada 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tümtürk, Perinçek'in Türkistan İslam Partisi'yle ilgili hakaret içerikli açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tümtürk, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan suç duyurusu belgesinde Doğu Perinçek'in kişisel bilgilerinin de açık şekilde yayınlanması gerekçesi ile hapis cezasına çarptırıldı.

Seyit Tümtürk, savunmasında paylaşımın asistanları tarafından yapıldığını ve durumu farkettiği anda silme talimatı verdiğini söylemişti:

Müşteki ile aramızda devam eden bir dava vardı. Kamuoyu tarafından devam edilen bir davaydı. Bu davanın ara duruşma zaptını asistanımlarımız bizim Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneğimizin paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabından paylaşmışlar. Ben bu paylaşımı yaklaşık 1 saat sonra öğrendim. Hemen paylaşımı sildim.

Dava sonucunu duyuran Perinçek'in Aydınlık'ı, vatan topraklarını ve namuslarını korumak için direnen Doğu Türkistanlıları "ayrılıkçı" olmakla suçladı. Çin Devleti'nin zulmü ile aynı safta duran Aydınlık, "Uygur ayrılıkçısı Türmtürk'e bir yıl sekiz ay hapis cezası." başlığını kullandı.

Aydınlık'ın haberini Twitter hesabından paylaşan Seyit Tümtürk şöyle sitem etti:

Doğu Türkistan tıpkı Türkiye gibi benim vatanım ve namusumdur. Asla Çin’e Çin’in Maocu uşaklarına, kimseye boyun eğmem. İnandığım doğrulardan zerre vazgeçmem. Zoruma giden Cumhur ittifakı döneminde Türkiye’nin rotasını Doğu Perinçeğin belirliyor olması.