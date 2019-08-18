Manukyan’ın hanı Şişli Adliyesi yapılmıştı

Kadın bedenini pazarlayarak 486 gayrimenkul sahibi olan ve trilyonlarca lira servet yapan Matild Manukyan’a ait Şişli’deki 179 numaralı hanın, yıllarca Şişli Adliyesi ve Belediye binası olarak hizmet verdiği ortaya çıkmıştı. Bir genelev patroniçesine ait binanın adli açılış törenleri yapılarak sözde adalet dağıtımı için kullanılması büyük tepki çekmişti. Bugün Külliye’deki adli yıl açılış törenine katılmayı küstahça reddeden baroların, o dönemde Manukyan’ın binasında ‘adalet’ dağıtılmasına sessiz kalması manidar bulundu. 90’lı yılların sonunda Karaköy’de bulunan genelevlerde görev yapan polis memuru H.K. ise 5 Şubat 2006 tarihinde verdiği röportajda, 2001 yılında ölen Manukyan’ın 220 ticari taksi aldığını ve bunlardan 10 tanesini genelevde görevli polislere getir-götür işleri için tahsis ettiğini itiraf etmişti.

İdeolojik baroların Külliye hazımsızlığı