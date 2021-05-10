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Dünya Manuel Musallam'dan Hristiyanlara çağrı: Müslümanlara destek olmak için oraya gidin
Dünya

Manuel Musallam'dan Hristiyanlara çağrı: Müslümanlara destek olmak için oraya gidin

Hristiyan din adamı Manuel Musallam, Doğu Kudüs'te yaşananlarla ilgili olarak Filistinli Hristiyanlara çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:01:00 -
Manuel Musallam'dan Hristiyanlara çağrı: Müslümanlara destek olmak için oraya gidin

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarının ardından açıklama yapan Filistin'deki Hristiyan din adamı Manuel Musallam, Filistinli Hristiyanlara, Doğu Kudüs'e gitmeleri çağrısında bulundu.

Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi Başkanı Peder Musallam (83), "Savaş zamanı halkının yanında olmayanın, barış günlerinde aralarında bulunmaya hakkı yoktur" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Kişisel bir inisiyatifle, saygıdeğer din adamlarına, patriklere, piskoposlara ve rahiplere, büyük küçük hepsine Mescid-i Aksa'ya gitmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün zayıf olursak Theodor Herzl'in dediği gibi Mescid-i Aksa yıkılacak"

Bugün Müslümanlara "hepsinin tek bir kaderi ve tek bir medeniyeti olduğu, bu kutsal topraklarda tek bir insan oldukları ve oradaki insanı savundukları" mesajı verdiklerini kaydeden Musallam, "Bugün zayıf olursak Theodor Herzl'in dediği gibi Mescid-i Aksa yıkılacak." ifadelerine yer verdi.

Musallam, şunları kaydetti:

"Hristiyan din adamları halkınızın, mazlumların, fakirlerin, ezilenlerin yanında durun. Çünkü kilise, mazlumların, ezilenlerin, zayıfların kilisesidir. Hristiyanlar, Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde set oluşturup Siyonistlere orayı kapatır ve Aksa'ya ayak basmalarını engellerlerse sahip oldukları kimliğin hakkını vermiş olurlar."

Kudüs'teki gerginlik

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Bugün sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenlemişti. Filistinliler, gösteri sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

İsrail polisinin müdahalesinde en az 305 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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