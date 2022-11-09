Mantık fukaralığı: HDP ziyareti, o parti ile ittifakla aynı!

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefet tarafından son günlerin gündem maddesi haline getirilen AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için tüm partilere yapacağı ziyaretler kapsamında HDP'yi de ziyaret etmesi konusunu ele aldı. AK Parti'nin zorunlu HDP ziyareti ile 6'lı masanın HDP ile işbirliğinin kıyaslanamayacağını belirten Karahasanoğlu, Millet İttifakı'nın yeni anayasa için HDP ile işbirliği içinde olduğunu belirtti.

İşte o yazı;

Öyle anlar oluyor ki, tartıştığımız konulara bakınca, kendime şaşırıyorum..

Basit basit konular hakkında, izahat yapmaya kalkıştığımda, “Bu kadar açık bir konunun neyini yazıyorum” diyerek, afallıyorum..

Hayır, bu belirttiklerim, kibir kaynaklı değil..

“Ben biliyorum. Muhataplar bilmiyor” anlamında değil, tespitlerim..

Muhataplar o kadar politize olmuşlar ki..

Gözleri o kadar perdeli ki..

Çok basit gerçekleri bile görmüyorlar..

Göremiyorlar..

Veya görüyorlar ama..

Öylesine yanlış bir safta durmuşlar ki..

Bulundukları konumu “doğru” gibi göstermek, savunmak için, yanlış üstüne yanlış yapıyorlar..

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