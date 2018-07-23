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Mantı hamuru nasıl açılmalıdır?

Mantı, geleneksel Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri. Yörelere özgü farklı tarifleri bulunsa da, lezzetli mantılar hazırlamak için ortak nokta, mantı hamurunun doğru kıvamda hazırlanması ve yoğurulması gerekmektedir.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:38
Mantı hamuru nasıl açılmalıdır?

MALZEMELER:

2,5 su bardağı un

2 yumurta

¾ su

Tuz

İÇ HARCI İÇİN:

1 adet soğan rendesi

200 gram kıyma

İsteğe göre kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber, pulbiber

MANTI SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI:

Unu tezgaha alıp, ortasını havuz şeklinde açıp yumurta tuz ve suyu ilave edin.

Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak hamur haline getirin.

Hamuru iyice özdeşleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğurun

Daha sonra iki beze haline ayırıp üzerini nemli bezle örtün. 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Süre sonunda tezgahı unlayıp bezeye elinizle yuvarlayın.

Merdane ya da oklava yardımıyla yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.

Keskin bir bıçak yardımıyla, hamuru istediğiniz büyüklükte kareler halinde kesin.

Harç malzemelerini köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Küçük bir çay kaşığı yardımıyla hazırladığınız hamurların üzerine bölüştürün.

Harç konulmuş hamurları 4 köşesinden birleştirin.

Harcın çıkmaması için, hamurun yanlarını da kapatıp, un serpiştirilmiş sığ bir tepsiye sıralayın.

3 litre suyu kaynatıp tuzunu ilave edin.

Mantı suyunu zenginleştirmek için, et suyu, bulyon, ya da sebze suyu da ilave edebilirsiniz.

Kaynayan suya mantıları birbirine yapıştırmadan atıp 10 dakika kadar pişirin.

Sosunu hazırlamak için tereyağını eritip, salçayı 1-2 dakika kavurun. Daha sonra baharatları ilave edin.

Yarım çay bardağı suyu ilave edip, sos kaynayınca ocağın altını kapatın.

Mantıları kevgir yardımıyla sudan alıp, servis tabaklarına bölüştürün.

Yoğurt ve sos ilave edip, servis yapın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:38
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