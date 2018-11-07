Mantarlar yıkanmaz silinir



Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yaklaşık yüzde 92’si sudan oluşan mantarlar, selenyum, lif ve B12 vitamini dahil pek çok faydalı besin taşıyor.



Ayrıca idraki geliştiriyor ve obezite, metabolik sendrom, diş eti iltihabı gibi sağlık sorunlarını önleyici etkiye sahip.



Zayıflamak isteyenler ise yağlı etler yerine eşit besin değerlerine sahip olan mantarı tercih edebilir. Türkiye’de yıllık mantar üretimi 30 bin tonu geçiyor ve bu miktarın yarısından fazlası Antalya’nın Korkuteli ilçesinde karşılanıyor.

Mantarı kesinlikle suda bekletmeyin

Besin değerlerini korumak için mantarları tazeyken tüketmelisiniz. Çünkü mantar, koparıldığı andan itibaren değerlerini çok hızlı tüketmeye başlar ve dört günlük bir zaman içerisinde aşağı yukarı besin değerlerinin yarısını kaybeder.

Lezzetini korumak için yıkamayın ve soymayın, nemli bezle silip kurulayın. Bunun hijyenik olmadığını düşünebilirsiniz ama ağzının tadını bilenler için büyük bir engel değildir. Mantarların sap kısmı sert veya kılçıklı ise et suyu veya sebze suyunda tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz.

Bazı Ayı Kösü adlı mantar gibi mantarların kabukları çok nemli ve ıslak ise soyulabilir ya da çok hızlı bir şekilde yıkanıp kurutulabilir. Sert kabuklu mantarları fırçalayarak temizleyin.

Unutma: Mantarın hiç şakası yoktur

Yabani mantarların zehirsiz olanları kolay belirlenemediğinden, eğer mantar çeşitleri konusunda uzman derecesinde bilgi sahibi değilseniz kesinlikle tabiattan topladığınız mantarı yemeyin.

Kontrollü yetiştirilen kültür mantarı ise risk taşımadığı gibi lezzeti sayesinde güzel yemekleri yapılabilir.

Ağaçlar üzerinde yetişen mantarlar zehirsizdir.

Mantar gümüş bir kaşık veya para ile kaynatıldığında, zehirli ise gümüş kararır.

Yüzeyi yapışkan olan mantar türleri zehirlidir.

Hoş kokulu ve lezzetli olan ve şapkasından bir parça koparıldığında iç kısmının rengi değişmeyen mantarlar tehlikesizdir.

Çayırlarda yetişen mantar türleri zehirsizdir.

Mantar koparılınca zehirli ise iç kısmının rengi hemen mavileşir.

Tuzlu veya sirkeli suda kaynatmak mantarın zehirliliğini ortadan kaldırır. Fakat besin değeri kalmaz!

Kurutulmuş mantar zehirli değildir.

Kırıldığı veya ezildiği zaman süt gibi sıvı akıtan mantarlar zehirlidir.

Canlı odunda gelişen mantarlar zehirsiz, ölü odundakiler zehirlidir.

İlkbaharda çıkan mantarlar yenilebilir.

Yanında paslı demir parçaları bulunan mantarlar zehirlidir.



Zehirli mantarları salyangozlar yemezler.

Bu bilgiler kesin mi?

Hayır! Asla değil. Mantarın hiç şakası yoktur. Bunları biliyor olsanız bile, zehirli bir mantarla başınız derde girebilir.



Onun için "ben biliyom!" iddiasıyla topladığınız mantarla değil, güvenilir yerden alacağınız mantarla yemeğinizi yapın. Yanında yoğurt yemeyi ihmal etmeyin..