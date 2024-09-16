Mantarın tedbiri de neymiş... İki şehre akın var! Kilo fiyatını duyan sepetini torbasını alıp koştu...

Kilosunun fiyatını duyanlar sepetini, torbasını aldı; o iki şehre akın etti! Bedavaya topluyorlar, 150 liradan satıyorlar...

Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde etkili olan yağışlar, ormanlık alanlarda mantar bolluğuna neden oldu. Özellikle Bolet mantarı başta olmak üzere çeşitli mantar türlerini toplamak isteyen vatandaşlar, Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki ormanlık bölgelere adeta akın etti. Yağışların ardından doğaya çıkan bölge halkı, topladıkları mantarları satarak gelir elde ediyor.

MANTAR TOPLAMA SEZONU YOĞUN GEÇİYOR

Ormanda toplanan mantarların kilosu, kalitesine göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Birinci kalite mantarlar, kilo başına 150 TL’den satılırken, ikinci kalite mantarlar ise 50 TL’den alıcı buluyor. Vatandaşlar, topladıkları mantarları ormanın belirli noktalarında konuşlanan mantar alıcılarına satarak kazanç sağlıyor.

Mantar alıcıları, bölgede etkili olan yağmur yağışlarının devam etmesi halinde, mantar toplama sezonunun daha uzun süreceğini öngörüyor. Özellikle sonbahar yağışlarının yoğun olduğu dönemlerde, mantar toplayan vatandaşlar için verimli bir sezonun kapıda olduğu ifade edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ çevresindeki ormanlar, mantar arayışında olanların uğrak noktası haline gelirken, bölgedeki mantar bolluğunun yağışlarla birlikte artış göstermesi bekleniyor. Özellikle Bolet mantarı ve diğer mantar türlerine olan talep, sezon boyunca devam ediyor.

Mantar toplamak, Özellikle mantarların ayırt edilmesi konusunda halk arasında bir çok yanlış inanış olması nedeniyle mantar toplamak tehlikeli olabilmektedir.

Doğru Mantar Seçimi

Mantar toplamaya çıkmadan önce mutlaka hangi mantarları toplayacağımızı belirlememiz gerekir. Eğer bir ekip olarak mantar toplamaya gidiliyorsa ekipteki herkesle hangi mantarların toplanacağı konuşulmalıdır. Toplanacak mantarları belirlerken zehirli olmadığına %100 emin olduğumuz mantar çeşitleri tercih edilmelidir. Tam olarak emin olmadığımız hiç bir mantar türüne dokunmamamız gerekir.

Mantarın tedbiri de neymiş...

Bu tür mantarlara dokunmayın!

Şapkasının kenarında ince iplikler bulunan mantarlar da büyük ihtimalle zehirli mantardır.

Doğru mantarı bulduğunuzda kökü ile beraber koparmayın, dibine yakın bir yerden keserek alın.

Tanımadığınız mantarları asla toplamayın ancak toplamadığınız mantarlara zarar vermeyin.



