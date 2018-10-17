THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri hayatını kaybetti

Araziden toplayıp yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 12 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:07
Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri hayatını kaybetti

Kentte son günlerde yağmur yağışlarının ardından araziden mantar toplayıp yiyen vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran 12 kişiden Dudu Akın (66), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Dudu Akın'ın cenazesi bugün Yeşil Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.  

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, 1-17 Ekim tarihleri arasında 12 kişinin mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Arslan, şunları söyledi:

''Karaman Devlet Hastanesi'ne mantar zehirlenmesi şüphesiyle toplam 12 hasta başvurmuş, bu hastalardan 4 tanesi ayaktan takip edilerek taburcu edilmiştir. Diğer 8 hasta ise ilimiz ve çevre illerde tedavi altına alınmıştır. Konya iline sevk edilen 1 hastamız maalesef hayatını kaybetmiştir. Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir.''

Mantar zehirlenmelerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğünü ifade eden Arslan, ''Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır. Zehirli mantarların tadı yenilebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenlerle zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan yabani mantarlar toplanıp yenilmemelidir” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 22:07
  1. Karaman
  2. Konya
  3. karaman
  4. mantar
  5. zehirlenme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemal Kaşıkçı olayında son nokta! Örnekler uyuştu
    1. Cemal Kaşıkçı olayında son nokta!..
    2. Adnan Dinçsoy'un da aralarında..
    3. Erdoğan, Plahotniuk'u kabul etti
    4. Mantardan zehirlenen 12 kişiden biri..
    5. Taktik belli: kopyala yapıştır! Kol..
    6. Eski MİT'çi isimden 'Cemal Kaşıkçı'..
    7. Bakan Mustafa Varank ilik donörü oldu
    8. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James..
    9. Lokomotiv Kuban: 95 - TOFAŞ: 72
    10. "Galatasaray maçından puan almak..
    11. Bir ülkeyle daha engel kalktı!..
    12. Bucaspor: 0 - Bayburt İl Özel İdare: 1
    13. "Ben mi daha kötüyüm yoksa sen mi!"
    14. Amerika'da Nobel Ödüllü bilim adamına..
    15. Nijerya'daki STK'lerden "adil ve..
    16. 2. Lig'de 8. hafta, oynanan iki maçla..
    17. Dmitri Peskov açıkladı! Putin'in..
    18. Galatasaray'da Bursaspor maçı..
    19. 'Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik...'
    20. Ziya Doğan istifa etti
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı